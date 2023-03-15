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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamofobinin bir insan hakları sorunu olduğunu belirtti.

Ömer Olcay  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insan hakları sorunudur Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Erbaş, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da terör saldırısının hedefi olan Nur Camisi'nin fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında Erbaş, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz ki; İslamofobi, İslam düşmanlığına dönüşmüş bir akıl tutulması ve içerisinde ırkçılık barındıran bir insan hakları sorunudur. Bu kirli zihniyetle kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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