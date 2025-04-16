Dolar
38.12
Euro
43.55
Altın
3,300.17
ETH/USDT
1,585.50
BTC/USDT
84,041.00
BIST 100
9,285.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler Düzce'de görüntülendi.

Ömer Ürer  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

Düzce

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çakırlar köyünde babasıyla gezmeye çıkan 7 yaşındaki Çınar Ayas, Melen Çayı kıyısında kara leylekleri gördü.

Ayas'ın babasının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, 3 kara leyleğin bir süre su kenarında bekledikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Çınar Ayas, AA muhabirine, babasıyla gezmeye çıktıklarında kara leylekleri gördüğünü ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Veteriner baba Serkan Ayas ise "Çınar'la bir anlaşmamız var, leylek görünce tatile çıkıyoruz. Dere kenarında gezerken Çınar bize 'Durun, leylek gördüm.' dedi. Sonra o bölgeye yaklaştık, baktık gerçekten kara leylek." dedi.

Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doktorlardan TBMM Başkanvekili Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

Benzer haberler

Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona "paydos" dedi

Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Düzce'de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileri, zirai dona karşı sisleme yöntemini kullanıyor

Düzce'de fındık ve tropikal meyve yetiştiricileri, zirai dona karşı sisleme yöntemini kullanıyor
Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı

Doğaseverler Abant'ta nisanda yağan karın keyfini çıkardı
Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada

Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet