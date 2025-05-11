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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı ile Anneler Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına ve 5. Uluslararası Ninni Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/13.30/15.00) 

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıklıgöl'ü, Hazreti İbrahim Türbesi'ni, esnafı ve şehit aileleri derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/12.00-15.00) 

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Sarıçam ilçesinde 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ne iştirak edecek.

(Adana/13.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Ankara) 

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) 

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek 7. Aile Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.30) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Beşiktaş-Adana Demirspor ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/İstanbul/İzmir/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 38. ve son haftası, Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/16.00) 

3- Beşiktaş Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00) 

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşılaşacak; üçüncülük maçında AEK ile La Laguna Tenerife karşı karşıya gelecek.

(Atina/20.00/17.00) 

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Semt 77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ ve Karşıyaka-Türk Telekom karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Yalova/13.00/Denizli/15.30/İzmir/18.00) 

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki altıncı ve son maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Stuttgart/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00) 

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