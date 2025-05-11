Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı ile Anneler Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına ve 5. Uluslararası Ninni Festivali'ne iştirak edecek.
(İstanbul/12.30/13.30/15.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıklıgöl'ü, Hazreti İbrahim Türbesi'ni, esnafı ve şehit aileleri derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Şanlıurfa/12.00-15.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Sarıçam ilçesinde 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ne iştirak edecek.
(Adana/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(Ankara)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek 7. Aile Forumu'na katılacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 35. haftasına Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Beşiktaş-Adana Demirspor ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'de normal sezonun 38. ve son haftası, Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/16.00)
3- Beşiktaş Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray, Unicaja Malaga ile karşılaşacak; üçüncülük maçında AEK ile La Laguna Tenerife karşı karşıya gelecek.
(Atina/20.00/17.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Semt 77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ ve Karşıyaka-Türk Telekom karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Yalova/13.00/Denizli/15.30/İzmir/18.00)
6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki altıncı ve son maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşacak.
(Stuttgart/19.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.
(Bursa/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.