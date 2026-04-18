Kapadokya'nın gizli mirası "Meryem Ana Dağı" turizme kazandırılıyor

Damsa Barajı ile Ayvalı ve Cemil köyleri arasında kalan, yerel halkın "Golgoli" olarak adlandırdığı bölge, doğal güzelliği ve çok katmanlı tarihiyle dikkati çekiyor.

Rumların yaşadığı dönemde "Apsili Panaya" olarak bilinen alan Asur, Pers, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait inanç izlerini bir arada barındırıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) destekleriyle, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) tarafından yürütülen çalışmalarla, manastır kalıntıları ve kayadan oyma yapılar temizlenerek görünür hale getirildi.

Kapadokya'nın geniş coğrafyasına hakim tepe olmasından dolayı alternatif bir ziyaret alanı olması için çalışma yapılan alanın, gün doğumu ve batımının bölgede en net izlenebileceği mekan olmasıyla da ilgi çekmesi bekleniyor.

KAPHİB Müdürü Levent Ak, AA muhabirine, dağın zirvesindeki yapının Antik Pers döneminde Mitra'ya (yenilmez güneş) adanmış olmasının kuvvetli deliller içerdiğini söyledi.

Alandan, güneşin Erciyes Dağı arkasından doğup Hasan Dağı arkasından batışının izlendiğini belirten Ak, Roma döneminde ise bu ibadethanenin kiliseye dönüştürüldüğünü anlattı.

Kapadokya bölgesindeki Asur ticaret merkezlerinden birinin kayıp olduğu ve burası olabileceğinin kaynaklarda geçtiğine dikkati çeken Ak, şöyle konuştu:

"Meryem Ana Dağı'nın üzerinde 93 oda ile Meryem Ana Kilisesi, dağın eteklerinde de yaklaşık 200 hanelik bir köy olduğu biliniyor. En son mübadele döneminin kaynaklarına baktığımızda Meryem Ana Dağı'nın üzerindeki kilise ve oradaki konaklama odalarında her yıl bütün evlenen çiftler balayını geçirirmiş. Her yıl 8 Eylül tarihinin Meryem Ana'nın doğum gününün kutlanması münasebetiyle Kapadokya halkı oraya çıkar, kaya mekanlarda günlerce kalırlarmış. Panoramik bir alan, Nemrut Dağı gibi de gün doğumu ve batımı seyri var."

"Henüz keşfedilmemiş tarihi ve kültürel bir miras"

Ak, yeni destinasyonun turizme kazandırılmasıyla Kapadokya'nın yalnızca balon turizmiyle değil, kültür ve inanç turizmiyle de daha güçlü bir çekim merkezi haline gelmesini beklediklerini vurguladı.

Meryem Ana Dağı'nın "Kapadokya Kültür Yolu" rotasına eklenen önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Kapadokya Kültür Yolu Avanos'tan başlayıp Şahinefendi köyündeki Sobesos Antik Kenti'ne kadar yaklaşık 80 kilometrelik, Antalya Likya Yolu gibi bir rota. Bu güzergah manastırlar, tarihi mekanlar ve Kapadokya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış köyler olmak üzere bütün medeniyetleri kapsayan bir rota. Ana hedefimiz, Kapadokya'da yaşamış bütün medeniyetlerin izlerini turizme kazandırmak, anlatmak ve gün ışığına çıkartmaktır. İnanıyorum ki bu proje, Kapadokya'da çok farklı bir destinasyon haline gelecek. Aynı Nemrut Dağı gibi yeni bir destinasyonun gün ışığına çıkartılarak Kapadokya'daki konaklama günü sayısının artmasına imkan sağlayacak. Çünkü gerçekten henüz keşfedilmemiş tarihi ve kültürel bir miras."

Ak, Meryem Ana Dağı'nın taşıdığı tarih, inanç ve doğa mirasıyla Kapadokya’nın gizli kalmış hazinelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.