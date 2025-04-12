Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, PM toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"ne iştirak edecek.
(Antalya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Ramada Otel'de düzenlenecek genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.
(Konya/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılış programına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/16.00/Muğla/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/16.00/Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig'in 31. haftası, gruplarda oynanacak 6 maçla başlayacak.
4- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 1. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt 77 Yalovaspor, Galatasaray-Bursaspor Yörsan ve Türk Telekom Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları oynanacak; Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/13.30/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.