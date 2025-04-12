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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, PM toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"ne iştirak edecek.

(Antalya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Ramada Otel'de düzenlenecek genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

(Konya/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılış programına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/16.00/Muğla/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 31. haftası, gruplarda oynanacak 6 maçla başlayacak.

4- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 1. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt 77 Yalovaspor, Galatasaray-Bursaspor Yörsan ve Türk Telekom Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları oynanacak; Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/18.00) (Fotoğraflı)

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