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ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Pabellon Principe Felipe Salonu'nda Valencia ile oynanan yarı final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor. Tredyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Çivril olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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