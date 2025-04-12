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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Otoyolun ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar, üç gündür aralıklarla sürüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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