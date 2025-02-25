Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı ve Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul edecek. Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/12.00/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'na katılacak, protokol imzalayacak ve basın açıklaması yapacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na ve SAHA İstanbul 2'nci Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/09.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenecek "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölye çalışmasına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası Programı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Medya Ulaşım ve Altyapı Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçları başlayacak. D Grubu'nda Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK, Kırklarelispor-Kocaelispor ve Onvo Antalyaspor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.
(Sivas/Kırklareli/Antalya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Allianz Milano ekibine konuk olacak.
(Milano/22.45)
4- Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçlarında; Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek; Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın Asseco Resovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Ankara/19.00/Rzeszow/20.00) (Fotoğraflı)
5- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Spor Toto, İtalya'nın Cucine Lube takımını ağırlayacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş müsabakası oynanacak.
(Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.