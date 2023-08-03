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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Kahramanmaraş/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu toplantısına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Millet Bahçesi Konteyner Kenti ziyaret edecek.

(Hatay/12.15/12.45/Malatya/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşılaşacak.

(Tiran/21.00) (Fotoğraflı)

2- Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek.

(Adana/21.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Havza-Samsun arasındaki 3. etap yarışıyla devam edilecek.

(Samsun/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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