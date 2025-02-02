Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Özgürlük İçin Barış" mitingine iştirak edecek.
(İstanbul/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak.
(Doha)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Adana Demirspor-Kasımpaşa, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Adana/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor-Boluspor, Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Şanlıurfa/13.30/Manisa/Diyarbakır/16.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 20. hafta müsabakaları sona erecek.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 18. hafta maçları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Fenerbahçe Beko-Yalovaspor Basketbol, Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka ve Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/20.30/Denizli/15.30/Manisa/18.00)
7- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İzlanda ve Romanya maçları öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü gerçekleştirilecek.
(İstanbul/16.00)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak; VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo-Sarıyer Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker ve Kuzeyboru-Zerenspor müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/14.00/16.00/17.00/18.00/İzmir/Ankara/15.00/Aksaray/19.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına Kırşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Kırşehir/14.00/Muğla/17.00)
10- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Meksika ile karşılaştığı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde tamamlanacak.
(İstanbul/11.00)
11- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları İstanbul'da sona erecek; Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, beşinci ve son maçında Meksika ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.