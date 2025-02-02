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Esenyurt'ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selami Küçükoğlu, Abdülkerim Güzel  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Esenyurt'ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle marketin depo kısmında hasar oluştu.


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