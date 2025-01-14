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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Adıyaman/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.30) (Fotoğraflı)

2- BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'nın Wolves ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımına Macaristan'da, Manisa Basket ise Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.

(Szombathely/20.00/Chemnitz/22.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Aras Kargo-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da sürecek. (Fotoğraflı)

6- Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a devam edilecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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