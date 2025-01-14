Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Adıyaman/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Paris/22.30) (Fotoğraflı)
2- BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'nın Wolves ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımına Macaristan'da, Manisa Basket ise Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.
(Szombathely/20.00/Chemnitz/22.00) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Aras Kargo-VakıfBank maçıyla başlayacak.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
5- Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da sürecek. (Fotoğraflı)
6- Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.