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Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkopan-7" operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkopan-7" operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Betül Bilsel  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkopan-7" operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-7" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda, 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram ağırlığında boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 alüminyum blester rulosunun ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 zanlının yakalandığını ifade etti.

14.01.2025


Bakan Yerlikaya, operasyonun Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir'. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

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Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkopan-7" operasyonunda 11 zanlı yakalandı

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