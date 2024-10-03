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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek, mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1068 Daire Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Travma Merkezi açılışı ile üniversitenin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak.

(Konya/09.30/10.00/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülecek.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı düzenleyecek, TEKNOFEST alanını ziyaret edecek, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Adana/11.00/14.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmaları ile toplantı düzenleyecek ve basın açıklamasında bulunacak, Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

(Ankara/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına konuk olacak.

(Riga/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Enschede/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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