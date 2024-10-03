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İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekip  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Kentte erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının bazı noktalarında trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda TEM Bağlantı Yolu AKOM Hasdal yönü ile D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Topkapı istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mahmutbey gişeler bölgesinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal-Kadıköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşanıyor. Uzunçayır mevkisi Ankara yönünde de trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametlerinde trafik yoğun seyrediyor.

Toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu

Sabah işe ve okula gitmek için evden çıkanlar, bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde de yoğunluğa neden oldu. Özellikle Küçükçekmece'deki Beşyol ve Sefaköy metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

M5 Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda Üsküdar yönünde yaşanan yoğunluğun, metrobüs aktarması olan Altunizade istasyonunda azaldığı görüldü.

Altunizade'de her iki metrobüs turnikelerinden başlayan yolcu yoğunluğu, köprü üzerinden peronlara kadar uzadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 ölçüldü.

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