Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet Center'ı ziyaret edecek, Türk toplumuyla buluşacak, Müslüman sivil toplum liderleriyle bir araya gelecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali ve Ödül Töreni'ni izleyecek.
(Edirne/14.00/14.35/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde müsabakaları izleyecek.
(Edirne/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da AFAD İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısına katılacak, Ulu Cami şantiyesini ziyaret edecek, Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde kaymakamlık binalarında koordinasyon toplantılarına iştirak edecek.
(Hatay/10.00/12.00/13.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da halk, erken genel seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ve Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın final maçını izleyecek.
(Edirne/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık mücadelesiyle tamamlanacak.
(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, final, üçüncülük ve klasman mücadeleleriyle tamamlanacak. Türkiye, üçüncülük maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak, final maçı ABD ile İtalya arasında oynanacak.
(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.
(Londra) (Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.
(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.