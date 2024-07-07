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Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kamil Altıparmak  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.

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