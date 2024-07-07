Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,999.00
BTC/USDT
57,245.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.

Yaşar Karaman, Fatih Mehmet Kürkçü  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı Fotoğraf: Yaşar Karaman/AA

Samsun

İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 20-25 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ise rüzgarın 30-35 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağına dikkat çekilerek, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına ilimizde bugün ve yarın denize girilmemesini önemle duyurulur." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gündüzlü bakım merkezlerinde yeni proje başlatılacağını duyurdu
Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını söndürüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı
Trafik ekipleri, 27 Haziran-4 Temmuz'da 2 milyon 408 bin 77 aracı denetledi

Benzer haberler

Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı

Hatay'da sağanak etkili oldu

Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet