Samsun'da sağanak su baskınına yol açtı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ile iş yerleri su altında kaldı.
Samsun
İlçede etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Caddelerdeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün rüzgarın 20-25 deniz mili hıza, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yarın ise rüzgarın 30-35 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağına dikkat çekilerek, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına ilimizde bugün ve yarın denize girilmemesini önemle duyurulur." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.