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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adana/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Adliye, Baro ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bolu/12.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ST. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılacak.

(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi ile APY TEKMER açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Evian-les-Bains/16.30)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya’da başlayacak. Türkiye organizasyonda 44 sporcuyla mücadele edecek.

(Roma) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a yarı final maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)



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