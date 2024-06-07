Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Adana/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Adliye, Baro ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Bolu/12.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ST. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılacak.
(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi ile APY TEKMER açılış törenlerine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(Evian-les-Bains/16.30)
2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya’da başlayacak. Türkiye organizasyonda 44 sporcuyla mücadele edecek.
(Roma) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a yarı final maçlarıyla devam edilecek.
(Paris)
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