Dolar
32.33
Euro
35.21
Altın
2,373.54
ETH/USDT
3,816.70
BTC/USDT
71,269.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri Takasbank Genel Müdürlüğü oldu.

Mertkan Oruç  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Arıncı'nın DDK'deki görevi sona erdi. Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yıldır yürüttüğü DDK Başkanlığı görevini tamamlayarak Takasbank Genel Müdürlüğüne atandığı bilgisini verdi.

Arıncı, "Bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Yunus Arıncı kimdir?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

Arıncı'nın yerine Devlet Denetleme Kurulu başkanlığına, Kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-21" operasyonlarında 266 şüpheli tutuklandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak
4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı
Dışişleri alanındaki bazı kanunlar, Resmi Gazete'de yer aldı

Dışişleri alanındaki bazı kanunlar, Resmi Gazete'de yer aldı
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet