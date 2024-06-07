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"Narkoçelik-21" operasyonlarında 266 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarında 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
"Narkoçelik-21" operasyonlarında 266 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklamayla en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valiliği, başsavcılığı ve polisi tebrik etti.

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