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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı”nın açılışında konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e de ziyarette bulunacak.

(Irak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül törenine katılacak, dünya çocuklarını kabul edecek, Çocuk Özel Oturumu'na iştirak edecek.

(TBMM/11.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Hilton Kozyatağı Otel'de düzenlenecek Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül törenine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksi, şubat ayı hizmet üretim endeksi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ikinci gününde Kemer-Kaş etabıyla devam edilecek.

(Antalya/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(Sivas/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Ümraniyespor-Kocaelispor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 28. haftanın son maçı Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5 - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde, 21. haftanın son maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor ile karşılaşacak.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)

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