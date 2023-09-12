Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenecek "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"na ve parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sempozyuma iştirak edecek.
(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda basın açıklaması yapacak, Concorde Otel'de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" paneline katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ve Dikmen'deki Boğaz Şehitliğini ziyaret edecek.
(Lefkoşa/10.00/10.30/19.30/Girne/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, kadın kooperatiflerinin satış ofislerini, Edremit Sahil Aile Destek Merkezi'ni ve Kadın Sanatçılar Sergisi'ni ziyaret edecek, 100 Aile Destek Merkezi'nin Açılış Töreni'ne ve Sosyal Hizmet Kampüsü Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(Van/10.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının Türkiye İş Kurumu önünden uğurlanma törenine katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.
(İzmir/10.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı inşaat maliyet, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tacikistan Milli Günü programına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, Belçika'da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
(Genk/15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek.
(Kocaeli/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.