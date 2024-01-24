Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Reisi'nin onuruna resmi akşam yemeği verecek, Türkiye-İran İş Forumu'na iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.00/17.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak, parti genel merkezinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
(Ankara/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor ve RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Gaziantep/17.00/Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis ekibini ağırlayacak; Beşiktaş Emlakjet ise İngiltere'nin London Lions takımına konuk olacak.
(Ankara/20.00/Londra/22.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Unicaja ekibine konuk olacak.
(Malaga/22.30)
4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur dördüncü maçlarında Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Legia Varşova; Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Varşova/21.00/Gravelines/22.00)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC; ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımına konuk olacak.
(Sfantu Gheorghe/Györ/20.00)
6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasından Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor müsabakası oynanacak.
(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta müsabakaları oynanacak. VakıfBank-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Beşiktaş Ayos, PTT-Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/15.00/17.00/18.00/Ankara/17.00/Adana/17.30/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.