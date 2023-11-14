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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin ev sahipliğinde yapılacak "Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu"na katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Divan Otel'de 10. Yılında Arabuluculuk Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- CHP, MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" programının kapanış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni"ne katılacak, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını, 2022 yılı atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Cezayir Bayındırlık Fuarı'na katılacak, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile bir araya gelecek.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Monaco'ya, Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

(Monaco/21.00/Belgrad/22.45)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımıyla karşılaşacak.

(Panevezys/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Ekmas, Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak, TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Murcia/22.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle karşılaşacak.

(Potsdam/20.00)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur ilk maçları, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bursa/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)



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