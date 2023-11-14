Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin ev sahipliğinde yapılacak "Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu"na katılacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Divan Otel'de 10. Yılında Arabuluculuk Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.
- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" programının kapanış toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni"ne katılacak, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle toplantı yapacak.
(İstanbul/09.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını, 2022 yılı atık istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Cezayir Bayındırlık Fuarı'na katılacak, Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile bir araya gelecek.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Monaco'ya, Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.
(Monaco/21.00/Belgrad/22.45)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımıyla karşılaşacak.
(Panevezys/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Ekmas, Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak, TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Murcia/22.30) (Fotoğraflı)
4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle karşılaşacak.
(Potsdam/20.00)
5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur ilk maçları, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.
(Bursa/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
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