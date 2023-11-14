Adana açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.
"Limanlarımız yakın takibimizde." ifadesini kullanan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç operasyonu düzenlendi."
NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın… pic.twitter.com/A1QXnrSqV8
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüphelinin ifadelerinin alındığını belirten Yerlikaya, "Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi." bilgisini paylaştı.
Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.