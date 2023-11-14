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Adana açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Adana açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

"Limanlarımız yakın takibimizde." ifadesini kullanan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç operasyonu düzenlendi."

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüphelinin ifadelerinin alındığını belirten Yerlikaya, "Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

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