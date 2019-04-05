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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere Katar'a gidecek, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas'ta AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avukatlar Günü programına katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CVK Taksim Hotel'de İstişare Kurulu Toplantısı'na, Sirkeci Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Florida'da Türk toplumuyla bir araya gelecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle buluşacak, iş insanlarıyla görüşecek.

6- Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

7- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesi sonrası gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

9- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan "büyük taşınma" izleniyor.

10- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

11- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

12- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

- Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

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