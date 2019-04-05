YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım
YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.