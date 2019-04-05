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YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım

YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.

Hamdi Çelikbaş, Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.04.2019
YSK Başkanı Güven: İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.

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