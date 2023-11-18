Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik ve Millet Bahçesi alanı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelecek, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi alanında incelemelerde bulunacak.
(Yozgat/14.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenecek istişare toplantısının açılışında konuşacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretler ve incelemelerde bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nun açılış törenine ve Tasarım Beceri Atölyesi'nin tanıtımına iştirak edecek.
- Şimşek ile Uraloğlu, Mazot Dağıtımı ve Sertifikalı Türközü Tohumu Dağıtım Töreni, Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme Töreni, Büyükşehir Belediyesinin İl Emniyet Müdürlüğü personeline bisiklet dağıtım törenine katılacak.
(Batman/10.00-15.00/Gaziantep/16.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretlerde bulunacak, esnafla buluşacak, OSB'de Toplu Açılış Töreni ve Trakya Kalkınma Ajansı Gastronomi Projesi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Kırklareli/11.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
(Berlin/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup maçlarına Antalya'da devam edilecek, grup ikinci maçlarında Yunanistan ile Litvanya, Türkiye ile de Belarus, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
(Antalya/13.00/16.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 14. hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak 5 maçla başlayacak.
4- TFF 3. Lig'de 11. hafta, gruplarda oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.
(Samsun/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Botaş-Nesibe Aydın maçıyla başlayacak.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasına Karayolları-Çukurova Belediyespor, Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/17.00/Bursa/15.00/Antalya/18.00) (Fotoğraflı)
8- Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Macaristan'ın Prektiker-Vac takımını konuk edecek.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)
9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Konyaaltı Belediyespor, İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımına konuk olacak.
(Granollers/14.30)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento maçlarıyla başlayacak.
(Muğla/14.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.
(Tekirdağ/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
(Las Vegas/11.00)
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı Katar Grand Prix'sinde sıralama turları ve sprint yarışı gerçekleştirilecek.
(Doha/15.40/20.00) (Fotoğraflı)
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