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Uluslararası anlaşmanın onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'de

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Uluslararası anlaşmanın onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kanuna göre, 18 Ekim 2021'de Angola'nın başkenti Luanda'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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