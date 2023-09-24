Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika ile karşılaşacak.
(Tokyo/10.00) (Fotoğraflı)
2- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da tamamlanacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına, Beşiktaş-Mondihome Kayserispor, Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Ankara/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Erzurumspor FK ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçlarıyla sürecek.
(Balıkesir/16.00/Adana/Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta, Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu müsabakasıyla tamamlanacak.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.30/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor ile Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul karşı karşıya gelecek.
(Muğla/16.00) (Fotoğraflı)
9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hindistan Grand Prix'si yapılacak.
(Greater Noida/13.00)
10- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Superspot Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki mücadelelerini tamamlayacak.
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