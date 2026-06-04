Otomotiv endüstrisi mayısta 3,3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Ali Canberk Özbuğutu
04 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Mayıs ayında oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 83,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, söz konusu ayda 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 14,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde parite, ihracata 347 milyon dolarlık katkı verdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1-31 Mayıs (Bin dolar)
Son 12 aylık
SEKTÖRLER
2025
2026
Değişim
Pay (2026) (yüzde)
2024-2025
2025-2026
Değişim
Pay (2026) (yüzde)
I. TARIM
3.099.840
2.757.911
-11,0
14,2
36.127.395
36.297.981
0,5
15,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
2.042.724
1.872.610
-8,3
9,6
24.493.853
24.359.039
-0,6
10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
1.055.855
911.386
-13,7
4,7
12.082.239
11.995.896
-0,7
5,0
Yaş Meyve ve Sebze
282.675
322.594
14,1
1,7
3.432.187
4.171.362
21,5
1,7
Meyve Sebze Mamulleri
219.783
191.052
-13,1
1,0
2.652.305
2.516.141
-5,1
1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri
140.798
99.086
-29,6
0,5
1.853.001
1.632.587
-11,9
0,7
Fındık ve Mamulleri
183.702
212.659
15,8
1,1
2.647.043
2.409.905
-9,0
1,0
Zeytin ve Zeytinyağı
46.382
30.681
-33,9
0,2
677.718
424.582
-37,4
0,2
Tütün
99.877
92.340
-7,5
0,5
1.001.908
1.049.536
4,8
0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri
13.651
12.811
-6,2
0,1
147.454
159.030
7,9
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
335.126
292.725
-12,7
1,5
3.761.710
4.129.354
9,8
1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
335.126
292.725
-12,7
1,5
3.761.710
4.129.354
9,8
1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
721.991
592.576
-17,9
3,0
7.871.832
7.809.588
-0,8
3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
721.991
592.576
-17,9
3,0
7.871.832
7.809.588
-0,8
3,3
II. SANAYİ
17.895.367
16.183.554
-9,6
83,2
187.420.075
195.566.506
4,3
82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
1.210.147
1.027.055
-15,1
5,3
13.856.018
13.392.002
-3,3
5,6
Tekstil ve Ham maddeleri
852.173
741.192
-13,0
3,8
9.559.761
9.233.102
-3,4
3,9
Deri ve Deri Mamulleri
124.003
104.159
-16,0
0,5
1.501.755
1.392.395
-7,3
0,6
Halı
233.971
181.704
-22,3
0,9
2.794.502
2.766.505
-1,0
1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
2.786.899
2.978.793
6,9
15,3
30.320.217
32.569.809
7,4
13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
2.786.899
2.978.793
6,9
15,3
30.320.217
32.569.809
7,4
13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ
13.898.321
12.177.707
-12,4
62,6
143.243.841
149.604.695
4,4
62,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.514.398
1.288.586
-14,9
6,6
17.432.436
16.453.515
-5,6
6,9
Otomotiv Endüstrisi
3.942.322
3.263.982
-17,2
16,8
38.692.002
41.955.352
8,4
17,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri
367.052
349.626
-4,7
1,8
2.035.590
2.701.196
32,7
1,1
Elektrik ve Elektronik
1.672.887
1.483.082
-11,3
7,6
17.068.552
18.150.743
6,3
7,6
Makine ve Aksamları
1.006.630
838.411
-16,7
4,3
10.883.442
11.323.529
4,0
4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller
1.234.409
1.177.464
-4,6
6,1
12.786.252
13.604.163
6,4
5,7
Çelik
1.496.071
1.425.971
-4,7
7,3
16.347.770
16.364.387
0,1
6,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
413.257
362.667
-12,2
1,9
4.314.493
4.497.130
4,2
1,9
Mücevher
853.335
444.141
-48,0
2,3
9.019.121
6.410.236
-28,9
2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii
740.976
992.230
33,9
5,1
7.399.104
10.885.861
47,1
4,6
İklimlendirme Sanayii
656.984
551.548
-16,0
2,8
7.265.079
7.258.583
-0,1
3,0
III. MADENCİLİK
531.051
501.873
-5,5
2,6
5.972.686
6.580.007
10,2
2,8
Madencilik Ürünleri
531.051
501.873
-5,5
2,6
5.972.686
6.580.007
10,2
2,8
T O P L A M (TİM*)
21.526.258
19.443.338
-9,7
100,0
229.520.156
238.444.494
3,9
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı