Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde tezgahlara yansıması öngörülüyor.

Tarımda "rekor" beklentisi bu yıl tüketiciye de bolluk vadediyor Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde tezgahlara yansıması öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın etkisi üretim verilerine de yansıdı. Tahıllar, meyve ve sebze üretiminde 2025'te azalma yaşandı.

Bitkisel üretim tahmini verileri kapsamında, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi yüzde 10,4 azalışla 67 milyon 60 bin 312 ton, sebze üretimi yüzde 0,8 düşüşle 33 milyon 315 bin 678 ton, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi de yüzde 30,4 azalışla 19 milyon 767 bin 12 ton olarak gerçekleşti.

Tahıl ürünlerinde üretim de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 düşerek yaklaşık 34,2 milyon ton oldu.

Yağışların artışıyla üretimde toparlanma sürecine girildi

Bu yıl ise hava koşullarının olumlu seyretmesi ve son yılların en yüksek miktardaki yağışlarının alınmasıyla tarımsal üretimde de verimli bir döneme girildi.

Son dönemde kış yağışlarının hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin bir şekilde artmasıyla tarımsal üretim açısından geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu durum su kaynaklarına da olumlu yansıdı.

Kış yağışlarının etkili olması toprak nemi açısından avantaj sağlarken ilkbahar yağışlarının normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle, tarımsal kuraklık etkileri büyük ölçüde azaldı ve hububat başta olmak üzere bitkisel üretimde rekor beklentisi güçlendi.

Hava koşullarındaki olumlu seyir, bu yılın bitkisel üretim tahminlerine de pozitif yansıdı.

Meyveler ve içecek bitkilerinde yıllık yüzde 57,8 artış tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Bitkisel Üretim Birinci Tahmini" verilerine göre üretim miktarlarında önemli ölçüde artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 artması öngörülüyor.

Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hububatta artış bekleniyor

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının, bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 21,7 artarak yaklaşık 41,6 milyon ton olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, buğday üretiminin yüzde 26,7 artışla yaklaşık 22,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 50 yükselişle 9 milyon ton olması bekleniyor.

Özellikle arpa üretimindeki artışın, yem maliyetlerine olumlu yansıması, sektörün yıllık ihtiyacı bakımından rahatlama sağlaması, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta süt ve besi yemi maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklentisi bulunuyor.

Kuru baklagiller grubunda, nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 510 bin ton, 210 bin ton ve 385 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Şeker pancarı üretiminin de yüzde 5,8 artışla 22 milyon tonu bulması öngörülüyor.

"Bereket yılı" bolluğu bekleniyor

Geçen yıl dondan en çok etkilenen ürünler arasında yer alan meyveler grubunda ise elmada yıllık yüzde 93,6, çilekte yüzde 1,4, şeftalide yüzde 88,6, nektarinde yüzde 107,7, kirazda yüzde 255,7, üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor.

Turunçgillerden mandalinada yüzde 46,3, portakalda yüzde 63,9, limonda yüzde 63,8 üretim artışı hesaplandı. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1 ve Antep fıstığında yüzde 113,6 üretim artışı tahmininde bulunuldu.

Böylece söz konusu olumlu süreçle birlikte, üretimde güçlü ve bereketli bir yıl olması bekleniyor. Tarım ve gıdada üretim kapsamında sorun öngörülmezken bu doğrultuda ihracatta da rekor bekleniyor.

Üretimdeki artış öngörüsüyle iç piyasada bolluk oluşacağı, tüketicilerin de meyveler başta olmak üzere gıdaya erişiminin kolaylaşacağı belirtiliyor.