Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilikte Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelecek, SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine ziyarette bulunacak.
(Adıyaman/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Güvenlik şirketi Wagner’in Rus yönetimine isyanı sonlandırmasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatını ziyaret edecek, Syedra Antik Kenti'nde incelemede bulunacak.
(Antalya/14.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol erkeklerde Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Türkiye, finalde Ukrayna ile karşılaşacak.
(Zadar/21.00)
2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, atletizm, boks, eskrim, modern pentatlon, dağ bisikleti, muaythai, 7'li ragby, atıcılık, tekvando ve masa tenisi olmak üzere 11 branşta mücadele edecek.
(Krakow/Wroclaw/Chorzow/Krynica-Zdroj/Nowy Targ) (Fotoğraflı)
3- At yarışlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi Hollanda Grand Prix'si yapılacak.
(Assen/15.00)
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