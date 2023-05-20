Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Çorum İli ve İlçeleri Derneği temsilcileriyle buluşacak.
(Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Tuzla teşkilatını ziyaret edecek, Tuzla İstasyon Caddesi esnafını ve Genç Karadenizliler Derneğini ziyaret edecek, AyYıldız Sosyal Tesisleri'nde site sakinleriyle toplantı yapacak, partisinin Sultanbeyli teşkilatı ve Begler Derneğine ziyarette bulunacak, Sultanbeylili gençlerle buluşacak.
(İstanbul/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de, ''Nüfus, AFAD, Göç, Sivil Toplumla İlişkiler ve 112 personeli ile kahvaltı'' programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Doğa Park'ta kadınlar ile çay buluşmasına katılacak, Çekmeköy Belediyesi Ormanköy Tesisi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yağmur duasına, "Cumhur Buluşuyor" etkinliğine ve Kuruluştan Kurtuluşa 1919 Halk Dansları Gösterisi'ne iştirak edecek.
(Eskişehir/12.00/19.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.
(Bursa/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turu için, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başlayacak.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam edecek.
(Hiroşima) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menemen'de 13. Emiralem Çilek Festivali’ne katılacak.
(İzmir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da karşı karşıya gelecek.
(Torino/18.30) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-İstanbulspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/19.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftasının açılış maçında Altay, Tuzlaspor'u konuk edecek.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig'de 38. hafta, TFF 3. Lig'de ise 34. hafta maçlarıyla normal sezonlar tamamlanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasına Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/15.30/15.30/Bursa/15.30) (Fotoğraflı)
7- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yarı final rövanşlarında Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi ve ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçları yapılacak.
(İstanbul/12.00/Gaziantep/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.