Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.
(Paris)
3- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.
(Priştine)
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Kasımpaşa maçları yapılacak.
(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00)
6- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor-Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00)
7- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.
8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.
(Elazığ/14.00)
9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.