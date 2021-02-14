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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.02.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.

(Paris)

3- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.

(Priştine)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00) 

6- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor-Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00)

7- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30)

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