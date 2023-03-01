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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 01.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu'nun deprem felaketi nedeniyle dayanışma ve yardım amacıyla düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyası; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin normal sezon son haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımını konuk edecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Bourges/22.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Cadi La Seu takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volley Mulhouse ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-5 Mart'ta gerçekleştirilecek 37'nci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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