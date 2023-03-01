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İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçeleri ile Boğaz'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Muhammed Gencebay Gür, Mustafa Hatipoğlu, Halis Akyıldız, Alptekin Soykan   | 01.03.2023
İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde sis etkili oldu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile Sultangazi ve Başakşehir'in bazı bölgelerinde de yer yer etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantı yollarının bazı noktalarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlü ışıklarını yakarak ilerledi.

Hasdal-Okmeydanı bağlantısı Ankara yönü, Hasdal girişi, E80 Otoyolu ile Kağıthane Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda trafikte yoğunluk oluştu.

Boğaz ile diğer bölgelerde görülen sis nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

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