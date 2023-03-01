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Gündem, Asrın felaketi

ABD'de basketbol maçında Türkiye'deki depremzedeler için yardım organizasyonu düzenlendi

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanan Amerikan Kolej Basketbol Ligi maçında (NCAA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili video gösterilerek yardım çağrısı yapıldı.

Mücahit Oktay   | 01.03.2023
ABD'de basketbol maçında Türkiye'deki depremzedeler için yardım organizasyonu düzenlendi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Turkish Philanthropy Funds (TPF) girişimiyle gerçekleşen kampanya çerçevesinde, Newark'ta Prudential Center'daki NCAA maçının oynanacağı salonda, Türkiye'deki deprem görüntülerinden oluşan video gösterildi.

Basket sahasının üzerindeki dev ekranlarda binlerce basketseverin izlediği görüntülerle birlikte, salonda yapılan anonsla Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu.

NCAA liginin Villanova ve Seton Hall takımlarına ev sahipliği yapan Prudential Center'da ayrıca depremzedeler için bir de yardım masası kuruldu.

Basketbol taraftarları, Türk bayrağının ve deprem yardımlarıyla ilgili broşürlerin yer aldığı yardım masasını ziyaret ederek bilgi edindi, bağışta bulundu.

Yardım masasında gönüllü çalışan Seton Hall Üniveristesi öğrencisi Çağla Bengi, Türkiye'den uzakta olduğu bir dönemde yaşanan depremin kendisini derinden etkilediğini belirterek, okul takımının basket maçında gerçekleşen yardım etkinliğinde gönüllü çalışma fırsatını yakalamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Seton Hall'de eğitim gören diğer Türk öğrenci Aslı Subaşılı da ellerinden geldiği kadar Türkiye'ye yardımları yönlendirmeye çalıştıklarını kaydederek "Bütün kalbimiz, dualarımız, aklımız Türkiye'de." diye konuştu.

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