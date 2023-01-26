Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul edecek.
(Ankara/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic’i kabul edecek.
(TBMM/11.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması" İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "İlk Oyum Erdoğan’a" programına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yapacak, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüşecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne ve ortak basın toplantısına katılacak.
(Ankara/12.15/12.45/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak, Yalova Valiliğini ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek. Bakan Karaismailoğlu, Yalova Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.
(Bursa/10.30/Yalova/12.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza töreninin ardından açıklama yapacak.
- Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Niksar Ulucami’de Regaip Gecesi programına katılacak.
(Tokat/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak.
(Lyon/23.00)
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macaristan'ın DVTK-Hun Therm ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
(Miskolc/20.10)
3- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın play-off turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Polonya'nın PGE Skra ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Belchatow/22.30)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 14. hafta MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Kastamonu/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
5- 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın 3. klasman mücadelesi Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Türkiye, ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.