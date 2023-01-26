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Gündem

Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" oldu

Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.

Mustafa Çalkaya   | 26.01.2023
Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" oldu

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mardin Havalimanı'nın isminin "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesine karar verildi.

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