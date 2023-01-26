Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" oldu
Mardin Havalimanı'nın ismi "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildi.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mardin Havalimanı'nın isminin "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesine karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.