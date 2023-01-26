Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar
|Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü
|Oğlu Dursun Alantar
|Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu
|174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük
|Oğlu Receb Akanoğlu
|Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik
|11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)
|Oğlu Mustafa Cerik
|Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah
|2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefat
|Yeğeni Necati Namlı
|Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş
|Ağustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.
|Torunu Mahmut İlbaş