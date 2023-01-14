Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenecek Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak.
(Muğla/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Patalya Otel'de düzenlenecek "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nda yer alacak.
(Ankara/09.45/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (TOÇ BİR-SEN) 7. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasına Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor, Adana Demirspor-MKE Ankaragücü, Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Adana/Konya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 20'nci hafta mücadelesi Dyorex Boluspor-Manisa FK, Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Altay ve Göztepe-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.
(Bolu/Ankara/13.30/Samsun/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ikinci yarıları başlayacak, 2. Lig'in 20. haftasında gruplarda toplam 5, 3. Lig'in 18. haftasında gruplarda toplam 4 karşılaşma yapılacak.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta mücadelesi başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesi Bursa Uludağ Basketbol-Rize Belediyespor, Emlak Konut-OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla sürecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına PTT-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Nilüfer Belediyespor-İlbank, Galatasaray-Kuzeyboru, VakıfBank-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/13.00/13.00/19.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor İsrail'in Maccabi Arazim ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Ramat Gan/20.00)
8- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 13'üncü etap yarışı yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.