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Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 14.01.2023
Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların da olduğu öğrenilen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, köprüdeki ulaşım Edirne istikametinde yan yoldan sağlanıyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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