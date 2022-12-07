Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında Üst Düzey Politika Forumu'na ve eğitim konulu farklı oturumlara katılacak, OECD ülkelerinin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Eşitlik ve Kapsayıcılık İçin Eğitim Ortaklıklarını Tekrar Tasarlama" temalı resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımını konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Macar ekip Falco Vulcano ile deplasmanda karşılaşacak; B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Alman ekip Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
(Szombathely/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımını konuk edecek; D Grubu'nda OGM Ormanspor aynı ülkeden VBW Arka Gdynia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Gdynia/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda VakıfBank, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini; E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Targoviste takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-PTT maçı yapılacak.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Kastamonu Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.
(Kastamonu/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu'nda 2 maç yapılacak. (Fotoğraflı)
9- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 16. haftadan ertelenen maçta Düzce Cam Düzcespor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.
(Düzce/14.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.