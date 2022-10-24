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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 24.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde Türkiye-Hırvatistan iş birliğinin önemi" konulu konferansa katılacak, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek, Hilye-i Şerif Sergisi açılışını gerçekleştirecek.

- Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, Finlandiya Parlamentosu I. Başkanvekili Anitte Rinne ve Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüşecek.

(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta mücadelesi Adanaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erecek.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası Beşiktaş Yurtbay Seramik-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

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