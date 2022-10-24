Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde Türkiye-Hırvatistan iş birliğinin önemi" konulu konferansa katılacak, Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek, Hilye-i Şerif Sergisi açılışını gerçekleştirecek.
- Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, Finlandiya Parlamentosu I. Başkanvekili Anitte Rinne ve Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüşecek.
(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu açılış törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Giresun/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta mücadelesi Adanaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erecek.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası Beşiktaş Yurtbay Seramik-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.