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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

18.07.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

4- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00) 

5- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou-Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.

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