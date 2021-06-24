Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u kabul edecek.
(Ankara/11.00/17.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek, Uluslararası Balkan, Giritliler ve Mübadiller, Ege Balkan Rumeli Dernekleri, Ege Balkan Türkleri Federasyonları ve Rumeli Dernekleri başkanlarından oluşan heyeti kabul edecek.
(TBMM/15.15/17.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Darıca ve Karamürsel'de muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Hereke'de esnafı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, tekneyle Karamürsel’e geçerken balıkçılarla buluşacak ve müsilaj incelemesi yapacak.
(Kocaeli/09.30-14.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yomra Belediyesini ziyaret edecek, Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek.
(Trabzon/11.30/12.15/14.15/15.25)
5- TBMM Genel Kurulunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları ele alınacak.
(TBMM/14.00/14.00/11.00)
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara /10.00)
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'ne katılacak, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
(Ankara/10.00/12.30)
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katılacak.
(İzmir/11.15)
9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü Temel Atma Alanı’nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.00)
10- Türkiye-Tataristan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek.
(Ankara/11.00)
11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.00/14.30)
12- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
13- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Turizm Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.
(Kokand)
14- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.
(Brüksel)
15- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na katılacak.
(Brüksel)
16- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
17- Voleybol kadınlarda FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali İtalya'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Rimini/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.