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Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.06.2021
Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Karara göre, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ıncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 22 Haziran 2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına seçildi.

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