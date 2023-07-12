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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA tarafından düzenlenecek "7. Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda memur maaşlarında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Saadet Partisinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selden etkilenen Piraziz, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

(Giresun/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı sanayi üretim endeksi ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantılarına katılacak.

(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı, Gaziantep Belediyesi ve Valiliği ziyaret edecek, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet törenine katılacak.

(Gaziantep/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, Rusya'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup'ta Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.

(St. Petersburg/19.30) (Fotoğraflı)

3- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(Graz/Grassau/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final mücadelesi tamamlanacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Clermont Fernand-Moulins arasındaki 11. etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)



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